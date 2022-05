Mulher encontrada morta em Coronel Bicaco foi vítima de arma de fogo

Uma mulher que foi encontrada morta, neste domingo dentro de casa em Coronel Bicaco, pode ter sido vítima de um crime. Identificada como Rosemari Terezinha Casarin de 55 anos, ela apresentava um ferimento na cabeça causado por disparo de arma de fogo.

Neste domingo, vizinhos desconfiaram do silêncio na casa da mulher e depois de ser chamada e não atender decidiram entrar na casa para ver o que estava acontecendo. Eles a encontraram sobre uma cadeira, já sem vida.

A Brigada Militar foi chamada e acionou a perícia que fez levantamento no local e constatou que a vítima havia sido atingida por um disparo de arma de fogo.

A Polícia Civil está investigando o caso, mas não descarta a possibilidade de ser um crime de feminicídio.

