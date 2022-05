Polícia Civil investiga caso de mulher encontrada morta em Coronel Bicaco

A Polícia Civil começou a investigação do caso da mulher encontrada sem vida dentro de sua moradia localizada ao lado da estrada secundária que liga Coronel Bicaco e Redentora. O fato foi registrado na tarde do domingo (29/5).

O corpo foi encontrado depois que vizinhos estranharam o silêncio na casa e decidiram adentrar no local. A mulher – que não teve a identidade confirmada – estava sentada numa cadeira. Algumas pessoas disseram que ela aparentava ter ferimentos nas costas.

Peritos do Instituto Geral de Perícias (IGP) estiveram na moradia coletando materiais que poderão auxiliar na elucidação do caso.

