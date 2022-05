PRF de Seberi apreende cerca de 50 quilos de maconha

Droga era transportada no porta-malas de um carro emplacado em Santa Cruz do Sul (Foto: Divulgação | PRF)

A abordagem de um Fiat Pálio na tarde do domingo (29/5), na BR 386 em Seberi, terminou com a apreensão de aproximadamente 50 quilos de maconha. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga estava no porta-malas do automóvel com placas de Santa Cruz do Sul/RS.

O motorista – um indivíduo de 25 anos de idade – foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil de Seberi.

Apreensões em Carazinho:

Ainda na tarde do domingo, os agentes da PRF realizaram mais duas apreensões de maconha, desta vez, em Carazinho. Em um Fiat Pálio foram achados 183 quilos da droga. Já um Citröen C4 transportava 211 quilos do entorpecente.

Quatro pessoas naturais do Paraná, sendo três homens e uma mulher, acabaram presos. Eles foram apresentados na polícia judiciária. A PRF informou que os carregamentos tinham como destino a Região Metropolitana.

Números de 2022:

As apreensões efetuadas pela Polícia Rodoviária Federal neste domingo, na BR 386, totalizaram mais de 440 quilos de maconha e colaboram com uma importante estatística.

Números da corporação revelam que, em 2022, já foram retiradas de circulação mais de cinco toneladas de entorpecentes e 165 traficantes acabaram presos. Essas ocorrências de tráfico de drogas aconteceram em diversas rodovias federais do Rio Grande do Sul.

