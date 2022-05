BM evita possível arremesso de drogas e objetos para dentro do presídio de Três Passos

Na manhã do sábado (28/5), três indivíduos foram avistados em um veículo nas imediações do Presídio Estadual de Três Passos. Com o primeiro homem abordado, a guarnição da Brigada Militar (BM), localizou 806 gramas de maconha.

Na sequência, aconteceu a abordagem dos demais elementos, sendo apreendidos cinco telefones celulares, dois fones de ouvido, um carregador telefônico e um cabo USB.

A BM acredita que os entorpecentes e os demais objetos seriam lançados para a área interna da penitenciária.

O trio, juntamente com os materiais apreendidos, foi conduzido até a Delegacia da Polícia Civil de Três Passos para o registro da ocorrência.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone/ celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.