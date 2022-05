Homem acaba preso após furtos em comércios de Três Passos

Materiais encontrados de posse do indivíduo em abordagem na madrugada do sábado (28/5) (Foto: Divulgação | BM)

Após furtos em dois estabelecimentos comerciais, um indivíduo acabou preso pela Brigada Militar (BM) de Três Passos na madrugada do sábado (28/5).

O homem foi abordado no centro da cidade. Com ele, os policiais militares encontraram seis carteiras de cigarros, R$ 376,00 em dinheiro, um smartphone e um carregador de telefone celular, além de outros objetos. Os materiais haviam sido subtraídos de um posto de combustíveis. Conforme a BM, o jovem ainda é suspeito do arrombamento registrado numa loja de fotografias.

O preso foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Três Passos para a lavratura do flagrante.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.