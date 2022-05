Frederico Westphalen: Mulher é presa em casa noturna com mais de meio quilo de maconha

A fiscalização numa casa noturna em Frederico Westphalen, na madrugada do sábado (28/5), culminou na prisão de uma mulher em virtude do delito de tráfico de drogas.

Com a jovem de 26 anos de idade, segundo a Brigada Militar (BM), foi localizado um tijolo de maconha – de aproximadamente 515 gramas –, três balanças de precisão e dois telefones celulares.

Juntamente com o entorpecente e os outros materiais apreendidos, a presa foi conduzida até a Delegacia da Polícia Civil de Frederico Westphalen para os procedimentos formais.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.