Dupla é presa em Crissiumal com cigarros contrabandeados

Por volta das 17h40min da sexta-feira (27/5), a Brigada Militar (BM) abordou um veículo no perímetro urbano de Crissiumal. Na revista, foram encontradas dez caixas com cigarros de fabricação estrangeira. Cada caixa possuía 50 pacotes.

Os dois indivíduos que ocupavam o veículo acabaram presos e encaminhados à Polícia Federal (PF) em Santo Ângelo para a lavratura do flagrante, juntamente com as mercadorias apreendidas.

