Caminhão carregado de suínos tomba na BR 468 em Coronel Bicaco

Um caminhão carregado de suínos tombou na BR-468 próximo a entrada da localidade de Campo Santo no início da manhã desta sexta-feira.

De acordo com as informações, o veículo trafegava no sentido Palmeira das Missões/Coronel Bicaco, quando por motivos desconhecidos o motorista perdeu o controle do mesmo, saindo da pista e tombando as margens da rodovia.

Vários animais morreram no local e outros ficaram espalhados no local do acidente.

O trânsito ficou em meia pista.

