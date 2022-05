Brigada Militar intensifica ação contra o contrabando de agrotóxicos

A semana foi marcada novamente pela apreensão de agrotóxicos contrabandeados da Argentina. Desde o início desse ano a Brigada Militar tem flagrado o contrabando do produto que entram da Argentina tendo como destino as lavouras da Região Noroeste.

Nos últimos meses já foram registradas apreensões em Tenente Portela, Três Passos, Tiradentes do Sul, Crissiumal, Bom Progresso, Campo Novo, Santo Augusto e Humaitá, isso citando apenas municípios da região de atuação do 7º Batalhão da Polícia Militar, pois, ainda nas cercanias regionais já ocorrem apreensões em Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Santo Cristo e Seberi.

Nesta semana foi registrada a apreensão de um caminhão graneleiro carregado do agrotóxico Paraquat, que além de contrabandeado do país vizinho, também tem seu uso proibido no Brasil.

No caminhão com placar de Osório, que foi apreendido, na noite de segunda-feira, 23, em Tiradentes do Sul, estavam sendo transportado 200 galões de 20 litros do produto. A Brigada Militar localizou a carga em uma propriedade do interior do município.

Antes disso na parte da manhã, do mesmo dia, a Brigada Militar já havia efetuado a apreensão de um veículo Gol que transportava 12 galões de 20 litros de agrotóxicos de origem estrangeira na cidade de Campo Novo. Neste caso, segundo a Brigada Militar, o motorista foi preso e encaminhado para a Polícia Federal de Santo Ângelo.

Os agrotóxicos de princípio ativo Paraquate tiveram sua comercialização proibida pela ANVISA a partir de 22 de setembro de 2020, e seu uso vedado em 31 de maio de 2021 na região Sul do Brasil, em função de estar associado ao desenvolvimento da doença de Parkinson, segundo estudos científicos. Além da questão de riscos à saúde, a importação desses agrotóxicos é considerada crime de contrabando, por se tratar de produto proibido. Antes da proibição, o principal uso deste produto destinava-se a dessecação de plantas daninhas, em especial o azevém e a buva.

A alta nos preços dos insumos no Brasil aumentou a demanda por produtos de origem estrangeira que acabam entrando de forma ilegal no país. Nossa região fica localizada em uma rota de contrabando de produtos, principalmente argentinos, pela facilidade de entrada em território nacional, uma vez que não existe fiscalização aduaneira entre o Brasil e Argentina, sendo que não é raro a Brigada Militar encontrar portos clandestinos nos

Além das ações da Brigada Militar o assunto tem preocupado também a Secretaria Estadual de Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural, que nesta semana, inclusive, realizou operação, junto com a Brigada Militar, para combater a entrada do produto onde foram apreendidos 1.220 litros do Paraquate. O chefe da Divisão de Insumos e Serviços Agropecuários da SEAPDR, Rafael Friederich de Lima, afirmou que as fiscalizações vão continuar e que as forças policiais vão intensificar ainda mais as ações de combate ao contrabando de agrotóxicos no estado.

