Brigada Militar prende dois homens por tráfico de drogas em Três Passos

Na quinta-feira (26/05), às 09h20 Policiais Militares do 7° BPM prenderam dois homens por tráfico de drogas após informações de arremesso de objeto para o interior do Presídio Estadual de Três Passos.

A prisão ocorreu no bairro Ildo Meneghetti após abordagem de uma motocicleta, sendo identificado condutor e passageiro como os suspeitos do arremesso.

O invólucro localizado no pátio do estabelecimento penal continha um tijolo de substância com características de maconha, pesando 506 gramas.

Ambos foram encaminhados para Delegacia de Polícia para registro.

