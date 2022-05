Polícia Civil alerta para novo golpe

A Polícia Civil de Rodeio Bonito alerta a comunidade local e regional de que novos golpes estão ocorrendo no município e na região da 14ª DPRI.

Empresários e comerciantes estão sendo contatados, via ligação telefônica ou aplicativo de mensagens, por supostos integrantes de facções criminosas, os quais passam a exigir depósito de valores sob pena de ameaças violentas.

Os golpistas se valem de informações de empresas e comerciantes disponibilizadas em fontes abertas na Internet e, após conseguirem os contatos, passam a fazer ameaças, exigindo o depósito dos valores.

A Polícia Civil orienta que as vítimas não façam a transferência dos valores exigidos e que comuniquem de imediato os fatos via registro de ocorrência policial.

