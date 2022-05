Adolescente que matou irmão em Pejuçara ainda não se apresentou à Polícia

A Polícia Civil aguarda a apresentação do adolescente de 16 anos que matou o próprio irmão com golpes de machado na cidade de Pejuçara. Conforme a delegada Diná Aroldi, responsável pelo caso, amigos e familiares estão sendo contatados para que indiquem a localização do adolescente ou o convençam a se apresentar na delegacia.

O crime ocorreu na segunda-feira, 23, quando o adolescente compareceu na escola onde estuda, mesmo local em que sua mãe trabalha, e confessou para a diretora do educandário que teria matado o irmão, Gustavo Rui Pereira, de 29 anos. O crime teria sido motivado por uma briga entre os dois ainda na noite de segunda-feira (23). O menino ainda teria ameaçado a mãe durante o conflito.

A mãe de ambos também deve ser ouvida, mas ainda não há previsão de quando isso ocorrerá. Segundo a polícia, ela estaria em estado de choque e, até o momento, sem condições de depor.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.