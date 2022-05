Brigada Militar e Polícia Civil realizam Busca e Apreensão em Independência

Na manhã de quarta-feira (25/05) Policiais do 4º BPAF e a Polícia Civil de Três de Maio, cumpriram Mandado de Busca e Apreensão, em uma residência no Centro do município de Independência.

Com o proprietário da residência foi encontrado cerca de 19 gramas de uma substância análoga à cocaína e 1 telefone celular, na residência foi apreendida 1 balança de precisão, 27 cartuchos intactos Cal 12 marca CBC. Encaminhado à delegacia da Polícia Civil onde foi lavrado o flagrante.

