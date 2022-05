Brigada Militar de Santa Rosa realiza prisão por tráfico de drogas

Na tarde desta quarta-feira, 25 de maio, Policiais Militares do 4º BPAF visualizaram um indivíduo nas proximidades do Presídio Estadual de Santa Rosa, este, ao perceber a aproximação dos policias dispensou um involucro, ao ser abordado demostrou nervosismo.

O invólucro embalado em fita isolante preta continha 100 gramas de Cocaína, o indivíduo confirmou que iria arremessar para dentro do presídio. Foi dado voz de prisão e conduzido à Delegacia de Polícia onde foi lavrado o flagrante.

