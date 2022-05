Família é vítima de tentativa de golpe do falso sequestro em Santo Augusto

Uma família foi vítima de tentativa de golpe do falso sequestro nesta quarta-feira, 25, no interior de Santo Augusto.

Segundo relato de um ouvinte da Rádio Querência, sua mãe, moradora do Passo da Lage, recebeu a ligação de um número restrito, na qual o interlocutor afirmava ter sequestrado sua filha, exigindo a quantia de R$ 10 mil para liberalá.

A mulher, desesperada, conseguiu contato com o filho, o qual percebeu que poderia ser golpe e ligou para a irmã, confirmando que estava tudo bem e a ligação recebida pela mãe não passava de uma tentativa de estelionato.

Fica o alerta a todos para que ao receber ligações deste tipo, sempre desconfiem e busquem fazer o contato com a pessoa que está sendo citada, e, principalmente, não façam depósitos ou transferências para desconhecidos. Em caso de dúvidas, contacte a polícia pelo 190.

