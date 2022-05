Brigada Militar recupera veículo furtado e prende homem por receptação em Tenente Portela

Na terça-feira (24/05), às 15h30 Policiais Militares do 7° BPM recuperaram uma motocicleta furtada na cidade de Tenente Portela e prenderam um homem pelo crime de receptação.

A apreensão ocorreu na localidade de Três Soitas, após a motocicleta ser identificada como objeto de furto no dia 17 de janeiro do corrente ano.

Um homem foi preso pelo crime de receptação por estar na posse da motocicleta furtada.

