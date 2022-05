Na terça-feira (24/05), às 13h20 Policiais Militares do 7° BPM prenderam um homem por tentativa de homicídio em Três Passos.

A prisão ocorreu no bairro Frei Olímpio, após a Brigada Militar ser acionada devido um desentendimento familiar, sendo localizado com o mesmo uma espingarda calibre 22.

O homem foi encaminhado para Delegacia de Polícia para registro.

