Brigada Militar realiza apreensão de agrotóxicos em Santo Cristo

Na segunda-feira (23/05) a guarnição da operação HÓRUS, durante patrulhamento na localidade Linha Laranjeira, interior de Santo Cristo, efetuou a abordagem do caminhão M.Benz 608.

Após revista veicular foram encontrados na carroceria do caminhão 149 galões de agrotóxicos de origem estrangeira marca Paraquat Sigma. Diante do fato foi dado voz de prisão ao motorista do caminhão, ocorrência apresentada na Polícia Federal em Santo Angelo para lavratura do flagrante.

