Saiba como fazer a manobra que salvou bebê engasgado em Ijuí

Um ato rápido e heroico salvou a vida de um bebê de três meses em Ijuí. O fato ocorreu na tarde desta segunda-feira, no 29º Batalhão de Polícia Militar.

Tudo começou quando a Sala de Operações recebeu uma ligação via telefone 190 a qual informava que um bebê estava engasgado. O soldado Marcelo orientou os familiares a realizarem manobras para o salvamento. As ações, no entanto, não tiveram sucesso. O policial então orientou a família a se deslocar até o batalhão, tendo em vista que a distância seria mais longa caso fossem procurar atendimento em algum hospital. Ao avistar o carro estacionando no local, o brigadiano correu em direção ao bebê e através de manobras conhecidas como “Heimlich”, conseguiu salvá-lo. “Foi um susto muito grande. Ele já estava ficando roxo. Se esperasse um pouco mais, possivelmente não conseguiríamos salvar o bebê”, disse o policial.

O tenente-coronel, Edilson Della Flora Góes, elogiou a atitude do soldado. “Isso mostra o quanto a Brigada Militar está preparada. Este fato ficará marcado para sempre na vida do soldado Marcelo”, revelou o comandante.

Como agir em caso de engasgo em bebês:

Coloque o bebê de bruços em cima do seu braço e faça cinco compressões entre as escápulas (no meio das costas). Vire o bebê de barriga para cima em seu braço e efetue mais cinco compressões sobre o esterno (osso que divide o peito ao meio), na altura dos mamilos. Tente visualizar o corpo estranho e retirá-lo da boca delicadamente.

■ Notícias no WhatsApp: