Pelotão Rodoviário de Santo Augusto realiza ação do Maio Amarelo

O Pelotão Rodoviário da Brigada Militar de Santo Augusto está envolvido nas ações de prevenção do Maio Amarelo, mês dedicado para orientação e conscientização em relação aos acidentes de trânsito. Um veículo acidentado exposto em frente ao batalhão chama a atenção dos motoristas que passam pela RS-155.

Além do veículo exposto no local o 3º Pelotão Rodoviário da Brigada Militar, realiza também ações educativas em sua área de atuação, onde estão sendo entregues panfletos com dicas de segurança e orientações aos condutores, pedestres e ciclistas, no intuito de alertar sobre o alto índice de acidentes.

MAIO AMARELO

O Movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

