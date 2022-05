Brigada Militar efetua prisões por tráfico de drogas em Três Passos

Dois homens foram presos pela Brigada Militar na manhã desta segunda-feira, 23. Ambos são suspeitos do crime de tráfico de drogas.

A prisão ocorreu após abordagem de uma motocicleta, sendo identificados motorista e passageiro, reconhecidos como autores de um arremesso de objetos para o interior do Presídio Estadual local.

No invólucro localizado no estabelecimento penal foi apreendido um celular e 550 gramas de substância semelhante a maconha.

Ambos foram encaminhados para Delegacia de Polícia para registro.

