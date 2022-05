Homem é preso por cárcere privado de mulher e bebê em Passo Fundo

Na tarde de sábado (21), a Polícia Civil com apoio do 3°RPMon efetuou a prisão de um indivíduo por crimes de cárcere privado e violência doméstica. O fato ocorreu em Passo Fundo (preservação do endereço).

Agentes da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (plantão) foram informados da situação qual estava passando uma mulher de 18 anos e seu bebe de apenas quatro (04) meses.

Prontamente, a equipe de inspetores, com o apoio do Auxiliar de Serviços Externo do 3°RPMon, foram ao local indicado e iniciaram a operação de resgate das vítimas e para o prender o indivíduo.

No local, o marginal estava armado com um revólver calibre .38 e com as vítimas no interior da residência.

Após o cerco na casa, os policiais conseguiram obter êxito na libertação da mulher de 18 anos e do bebê. Ela apresentava diversos ferimentos e escoriações.

O indivíduo após negociação se entregou aos policiais, que obtiveram sucesso na ação.

Segundo a vítima, sofria sucessivos estupros e violência física e mental por parte do companheiro (pai do bebê).

Durante a revista na residência foi encontrado o revólver calibre .38, com numeração raspada e carregado com cinco munições de mesmo calibre. O revólver do indivíduo também era usado para agressões físicas e psicológicas contra a vítima.

Após os trâmites legais, foi localizado um mandado de prisão preventiva por homicídio.

O criminoso foi encaminhado até a DPPA e posteriormente recolhido ao Presídio Regional de Passo Fundo, onde fica à disposição da Justiça.

