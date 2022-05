Policiais cumprem mandados e prendem um indivíduo em Palmeira Das Missões

No inicio da manhã de hoje, 23, as policiais civis da Delegacia de Polícia de Palmeira das Missões deram cumprimento a três ordens judiciais expedidas pela Comarca da Palmeira das Missões, sendo duas de busca e apreensão e uma de prisão preventiva, no Bairro Profelurb, nesta Cidade, relativas a crime de tráfico de drogas. Na ocasião, foi preso um individuo com 23 anos de idade, com antecedentes policias.

Após os procedimentos legais, o indivíduo foi encaminhado ao Presídio de Palmeira das Missões, onde permanecerá à disposição da Justiça.

