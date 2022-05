Santo Augusto: Brigada Militar prende homem por furto de motocicleta

No domingo (22/05), às 08h45 Policiais Militares do 7° BPM prenderam um homem de 24 anos por furto de motocicleta em Santo Augusto.

A prisão ocorreu no centro da cidade, após abordagem do homem, que circulava sem fazer uso de capacete e sem possuir habilitação para conduzir motocicleta.

A motocicleta havia sido furtada de uma residência.

O homem foi encaminhado para Delegacia de Polícia para o flagrante.

