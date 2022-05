Veículo colide contra árvore no interior de Três Passos

O Corpo de Bombeiros foi acionado no começo da manhã do domingo (22/5) para auxiliar na remoção do motorista cujo automóvel saiu da pista e colidiu contra uma árvore na lateral da RSC 472. O fato ocorreu em Linha Turvo, interior de Três Passos.

O homem de 27 anos de idade foi encaminhado para atendimento no Hospital de Caridade de Três Passos (HCTP). O VW Gol que ele dirigia teve danos consideráveis na parte frontal. As informações são da página MB Notícias.

A Brigada Militar (BM) atendeu a ocorrência inicialmente e orientou o trânsito até a chegada do Pelotão Rodoviário de Santo Augusto. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

