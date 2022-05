Abril tem o menor número de estelionatos no RS neste ano

No acumulado de janeiro a abril deste ano, foram 28.018 casos em que criminosos aplicaram golpes no Estado (Foto: Diones Roberto Becker)

Abril foi o mês que menos teve registros de casos de estelionato no Rio Grande do Sul neste ano. O número, ainda alto, serve de alerta: com total de 6.129 no período, são em média 204 casos por dia. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o índice representa queda de 25%. Foram 8.185 registros em 2021, cerca de 272 a cada 24 horas.

No acumulado de janeiro a abril deste ano, foram 28.018 casos em que criminosos aplicaram golpes no Estado. Na comparação com os quatro primeiros meses do ano passado, também há queda: foram 30.237 registros no período em 2021 – uma baixa de 7%.

Os dados são divulgados mensalmente pela Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP), que apresenta os indicadores de criminalidade.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.