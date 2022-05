Automóvel tomba às margens da ERS 317 entre Redentora e Coronel Bicaco

O motorista do veículo trafegava pela ERS 317 – entre os municípios de Redentora e Coronel Bicaco – quando perdeu o controle do volante. Na sequência, o carro saiu da pista e tombou em meio à vegetação.

O condutor – morador de Coronel Bicaco – foi socorrido e levado para atendimento hospitalar. Ele reclamava de dores no peito.

O acidente de trânsito ocorreu na noite do sábado (21/5).

As informações são do Portal Bicaquense.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.