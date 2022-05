Polícia faz buscas a bandidos que assaltaram posto em Iraí

A Brigada Militar está fazendo buscas pela região para tentar encontrar os assaltantes que atacaram o Posto do Hermes, localizado nas margens da BR-386 em Iraí. Os criminosos chegaram no posto, fizeram pelo menos quatro pessoas como reféns e depois fugiram em direção a Alpestre.

Um veículo Gol que teria sido usado na fuga foi abandonado e incendiado. Ainda não há informações claras, mas os criminosos podem ter levados reféns.

Os criminosos estariam em fuga em uma camionete. As buscas prosseguem.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.