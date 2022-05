Grave acidente na ERS 210 em São Martinho na noite desta sexta-feira (20)

Na noite desta sexta-feira (20) um acidente envolvendo uma camionete Fiat Strada e um caminhão foi registrado na ERS 210, km12, próximo a entrada da Linha Mineiro em São Martinho.

Segundo informações a camionete Fiat Strada, que seria da Corsan, trafegava no sentido São Martinho/Boa Vista do Buricá, quando colidiu frontalmente com um caminhão furgão de uma transportadora que trafegava no sentido contrário.

O motorista da Fiat Strada ficou preso as ferragens e foi necessário a presença do Corpo de Bombeiros de Três de Maio.

Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde de São Martinho compareceu ao local e conduziram o motorista da camionete até o hospital de Três de Maio. Não se sabe o estado de saúde do motorista.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local, registrando a ocorrência e controlando o trânsito.

