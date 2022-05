Investigado por estupro de vulnerável é preso em Palmeira das Missões

Nesta sexta-feira, 20, policiais civis da Delegacia de Polícia de Palmeira das Missões deram cumprimento a duas ordens judiciais expedidas pela Comarca da Palmeira das Missões, sendo uma de busca e apreensão e uma de prisão temporária, no centro da Cidade, relativas a crime de estupro de vulnerável. Durante as diligências, foi preso o investigado, um homem de 52 anos de idade, e foi apreendido aparelho telefônico.

A investigação prosseguirá até a completa elucidação dos fatos.

