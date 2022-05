Apreensão de agrotóxicos é registrado em Palmeira das Missões

Na tarde desta quinta-feira (19), na BR 468 em Palmeira das Missões, a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois por transportarem 1.200 litros de agrotóxico contrabandeado da Argentina numa Amarok. Um automóvel Kia Opirus que era usado para apoiar o transporte também foi apreendido.

Em atividade de repressão ao crime, Policiais Rodoviários Federais abordaram o carro e a caminhonete que transitavam na BR 468.

Nas averiguações realizadas durante a abordagem, os policiais constataram que os dois veículos estavam viajando juntos. Na carroceria da Amarok havia dezenas de galões de agrotóxico contrabandeado. A carga totalizou 1.200 litros do produto, que está proibido no Brasil devido aos efeitos nocivos que pode causar à saúde humana.

O motorista da Amarok tem 30 anos. O do Kia tem 65 anos e já possui passagem pela polícia pelo mesmo crime em 2021. Ambos são moradores de Palmeira das Missões.

Eles foram presos e apresentados na polícia judiciária, com os veículos e o agrotóxico apreendido

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.