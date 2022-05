Acidente de trânsito deixa duas pessoas feridas em Seberi

Duas pessoas resultaram feridas de um acidente de trânsito ocorrido em Seberi na Br-468 na noite desta quinta-feira, 19.

Segundo as informações a colisão frontal foi envolveu uma camionete em um veículo Gol. Os dois feridos foram socorridos pelo SAMU e conduzidos ao Hospital de Seberi.

Segundo informações do hospital repassada para à Rádio Fortaleza FM os dois estavam estável.

