Operação combate o tráfico de drogas em Cruz Alta

Uma operação da Polícia Civil na cidade de Cruz Alta resultou na prisão de seis pessoas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Após informação de furto qualificado numa farmácia do município, os policiais realizaram prisão em flagrante do casal responsável pelo referido furto qualificado e por receptação. Logo depois, com a informação de que um notebook objeto do mesmo furto estaria escondido numa residência, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 1 Vara Criminal de Cruz Alta, policiais civis da DRACO, com apoio da Delegacia de Polícia e da Brigada Militar, realizaram a prisão em flagrante 4 indivíduos, no Bairro Schettert, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação.

No local, além do notebook furtado, foram apreendidos 15 celulares, outro notebook, relógios, uma makita, furadeira, 3 TVs, serra elétrica e esmeril, todos sem procedência. Ainda, foram apreendidos duas motocicletas, 23 munições, anotações características do tráfico, R$ 1.024,90 reais, 22 pedras de crack e 219,39 gramas de maconha, entre outros.

