Brigada Militar e Receita Federal apreendem bebidas contrabandeadas em Três Passos

Atuando com conjunto a Brigada Militar e a Receita Federal realizaram a apreensão 350 garrafas de bebidas de origem estrangeira em Três Passos. Na ação dois homens foram preços.

O flagrante ocorreu na BR-468, em Padre Gonzáles. O veículo e a carga foram apreendidos pelos agentes da lei.

