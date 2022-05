Operação combate abuso e exploração sexual infantil na região

O 39º BPM deflagrou, na área do batalhão, a Operação Parador 27. O objetivo é atuar no combate aos crimes relacionados ao abuso e à exploração sexual infantil. A ação aconteceu nos dias 2, 14 e 18 de maio.

A operação Parador 27 foi desenvolvida pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança, visando a ação das forças de segurança contra ocorrências e locais utilizados para prática de delitos relacionados a exploração sexual tendo como vítimas crianças e adolescentes.

Em Palmeira das Missões e Constantina, foram realizadas fiscalizações, junto com o Conselho Tutelar, em casas noturnas e bares.

Em um dos estabelecimentos, localizado em Palmeira das Missões, foram encontrados dois menores de idade. Diante do fato, Brigada Militar e Conselho Tutelar as medidas cabíveis.

