Polícia Civil deflagra a “operação Família 33” na região noroeste

Na manhã desta quarta-feira (18), a Delegacia de Polícia de Ibirubá, com apoio de policiais das Regionais de Cruz Alta, Passo Fundo, Soledade e Carazinho, bem como apoio da Susepe, desencadearam a operação Família 33, com objetivo de desarticular o braço de uma organização criminosa que atua em Ibirubá e região, responsável por tráfico de drogas, homicídios e outros crimes correlatos.

Durante a ação, que contou com cerca de oitenta policiais, foram cumpridos 13 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão nas cidades de Ibirubá, Soledade e Venâncio Aires.

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Especializada no Combate ao Crime Organizado, de Porto Alegre, após investigação que durou cerca de 4 (quatro) meses.

O Delegado Marcio Marodin esclareceu que se trata do resultado da contínua investigação que vem sendo realizada acerca do tráfico de drogas na cidade e, ainda, que possivelmente este trabalho terá outros desdobramentos com mais prisões e apreensões.

Após as prisões, os presos foram encaminhados aos presídios de Espumoso e Passo Fundo, onde estarão à disposição da justiça.

Prisões até o momento:

6 homens, além de 4 que já estavam detidos em presídios. Totalizando de 10 homens

Prisões de 3 mulheres

Apreensão de um adolescente, que foi entregue à responsável.

Objetos Apreendidos:

– 14 telefones celulares

– 03 balanças precisão

– 02 Chips telefones

– 4.029,00 em dinheiro

– 94 gramas cocaína

– 01 pistola ar comprimido

– 01 revólver calibre 22

– 13 cartuchos calibre 22

– 51 gramas maconha

– 01 notebook

– 01 espingarda pressão alterada para calibre 22

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.