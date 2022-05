Feminicídio é registrado em Redentora

Uma mulher foi morta a tiros pelo marido ontem, 17, em Redentora. O crime teria ocorrido no inicio da noite, na casa do casal, localizada nas margens da ERS-317.

As informações levantadas pela Polícia Civil até o momento é que o casal teria brigado, entrado em luta corporal e o marido, teria atirado diversas vezes contra a esposa, de 43 anos, que não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, o homem, de 49 anos, teria atentado contra a própria vida efetuando um disparo embaixo do queixo que saiu na parte superior da cabeça. As informações dão conta de que ele teria desmaiado, e depois de algum tempo ao acordar, conseguiu, mesmo gravemente ferido, dirigir até a cidade, onde foi socorrido e conduzido para a Unidade Básica de Saúde.

Comunicada, a Brigada Militar foi até a casa do casal e encontrou o corpo da mulher caído sobre um poltrona e a filha do casal de menos de 1 anos, chorando em outro cômodo.

A Polícia Civil foi comunicada e a perícia acionada para iniciar o processo de investigação que ficará a cargo do delegado Vilmar Alaíde Schaeffer, responsável pela delegacia local.

O corpo foi enviado para necropsia em Três Passos, enquanto que o homem foi transferido para Passo Fundo em virtude da gravidade das lesões.

A notícia chocou a comunidade local, uma vez que o marido é de uma família tradicional, muito conhecida na cidade.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.