Carga de cigarros avaliada em mais de 1 milhão de reais é apreendida em Panambi

Nesta terça-feira, 17, a Polícia Rodoviária Federal desenvolveu ações da Operação Égide na área da Delegacia PRF de Ijuí.

Por volta do meio-dia, na BR 285 km 460, um homem de 43 anos foi preso, o mesmo conduzia um C4 Cactus apropriado indevidamente de uma locadora, carregado com 35 galões de agrotóxicos de origem estrangeira e de uso proibido no Brasil.

O homem, com ficha criminal pelo mesmo crime de hoje, foi conduzido preso pelo crime ambiental e entregue juntamente com o carro na DPPA de Ijuí.

A PRF localizou estacionado no pátio do posto Trevão, por volta das 14h10, km 157 da BR 158 em Panambi, um caminhão carregado com aproximadamente 20.000 pacotes de cigarro de fabricação estrangeira e importação proibida. Suspeita-se que olheiros identificaram a movimentação policial da operação, e abandonaram o veículo. O condutor não foi identificado.

A perda da carga e veículo causa prejuízo superior a meio milhão de reais aos criminosos. O veículo foi entregue na Receita Federal em Santo Ângelo.

