Brigada Militar prende procurados da Justiça na Região Celeiro

O 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) informou que, no decorrer da segunda-feira (16/5), prendeu dois homens que eram considerados procurados da Justiça.

O primeiro caso foi registrado por volta das 16h15min na cidade de Braga. O foragido de 28 anos foi preso após abordagem realizada no bairro Santo Antônio.

A segunda prisão – de um homem de 28 anos – aconteceu no bairro Sul Serra em Três Passos, às 19h10min.

Depois dos trâmites legais na Polícia Civil, os indivíduos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Três Passos.

