Suspeitos de tentativa de homicídio são presos em Seberi

Cumprimento de mandados faz parte da investigação do caso de tentativa de homicídio registrada no dia 30 de abril (Foto: Divulgação | BM)

Agentes da Polícia Civil cumpriram, na manhã da segunda-feira (16/5), dois mandados de busca e apreensão na cidade de Seberi. A ação faz parte da investigação do caso de tentativa de homicídio registrada no dia 30 de abril.

Dois indivíduos, um de 33 e outro de 37 anos, acabaram presos e conduzidos à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos formais. Após isso, eles foram recolhidos ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen.

O cumprimento dos mandados teve o apoio da Brigada Militar (BM).

