Homem é preso após receber R$ 3 mil em notas falsas pelos Correios em Passo Fundo.

Um homem foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (16), por suspeita de crime de moeda falsa em Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul. Conforme a Polícia Federal (PF), o indivíduo recebia R$ 3 mil em notas falsas pelos Correios.

Servidores dos Correios desconfiaram do envelope que continha as cédulas falsas, que seriam entregues em um bairro da cidade. A PF foi acionada, e o destinatário foi abordado pelos policiais instantes após receber o envelope.

Ao todo, foram encontradas 30 cédulas falsas de R$ 100 reais. Não foi divulgada a origem do material nem a motivação do crime. O envelope estava com uma identificação de encomenda enviada pelo Sedex.

O preso foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Passo Fundo e, indiciado pelo crime de moeda falsa. Após o registro da ocorrência, o suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Os artigos 289 a 292 do Código Penal tipificam o crime de moeda falsa. É proibido falsificar, fabricar ou alterar moeda, bem como importar ou exportar, adquirir, vender, trocar, ceder, emprestar, guardar ou introduzir na circulação dinheiro falsificado.

As penas variam conforme o crime cometido, entre detenção e reclusão de seis meses a 15 anos.

