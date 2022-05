Tentativa de fuga é frustrada no Instituto Penal em Passo Fundo

Uma fuga do Instituto Penal de Passo Fundo foi evitada após um indivíduo ser preso pela Brigada Militar durante a madrugada desta terça-feira, 17.

Militares da Força Tática do 3º Regimento de Polícia Montada estavam patrulhando no bairro São Luiz Gonzaga quando avistaram um veículo Fiat Pálio suspeito na rua. O condutor mudou a rota ao notar a presença da guarnição.

O veículo foi abordado e o motorista identificado como um foragido do presídio.

Segundo a polícia, ele assumiu que estava indo até a casa prisional fazer o resgate de vários detentos. Conforme o registro policial, um determinado detento fez contato com ele via telefone e informou da fuga as 5h.

Os agentes penitenciários foram informados sobre o ocorrido e localizaram um buraco aberto em uma parede. As providências foram tomadas.

O foragido que iria fazer o resgate foi preso, conduzido a delegacia de plantão e também será recolhido no presídio.

