Na segunda-feira (16/05) às 16h20 Policiais Militares do 7° BPM apreenderam um recipiente com uma planta semelhante à maconha em Três Passos.

A apreensão ocorreu no parque de exposições da cidade. No momento da apreensão não havia ninguém no local.

O recipiente com as plantas foi apreendido e entregue na Delegacia de Polícia.

