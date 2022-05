Brigada Militar realiza Operação Parador 27, um homem foi preso por desobediência em Três Passos

No sábado (14/05) Policiais Militares do 7° BPM realizaram a Operação Parador 27 na cidade de Três Passos.

Três casas noturnas foram fiscalizadas, sendo identificadas 21 pessoas.

Um homem foi preso pelo crime de desobediência.

A operação visa coibir exploração sexual infantil em todo o estado.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone/ celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.