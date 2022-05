Soldado do 3°RPMon evita homicídio durante deslocamento para o serviço em Passo Fundo

Na madrugada de domingo (15), um policial militar do 3° Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar evitou um homicídio e prendeu em flagrante um indivíduo por porte ilegal de arma de fogo, na Avenida Brasil no Bairro Boqueirão em Passo Fundo. O policial é servidor do 1°Esquadrão/ROCAM.

O fato ocorreu próximo das 05h30, durante deslocamento ao serviço, o policial militar se deparou com uma briga generalizada (rixa) em via pública e interveio, após visualizar que um dos indivíduos participantes estava em posse de uma arma de fogo, e ameaçava “matar” os outros envolvidos.

O soldado abordou o indivíduo, se identificando como policial, não sendo acatada a voz de abordagem. O brigadiano teve que recorrer ao uso progressivo e técnica da força para desarmar e imobilizar o indivíduo, conseguindo assim, efetuar sua prisão. Ao chegar no local a guarnição algemou o preso, pois, o mesmo se apresentava bastante alterado.

O preso foi encaminhado, acompanhado das partes para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para lavratura da ocorrência. A arma de fogo apreendida na posse do indivíduo, verificou-se ser objeto de roubo. No registro policial confeccionado, foi averbado que o militar entrou em luta corporal com um e posteriormente, com outros dois indivíduos que tentavam impedir a prisão do autor.

Tanto o preso, quanto o soldado tiveram ferimentos nesta ocorrência. O preso foi encaminhado para o Hospital Municipal, para receber atendimento médico e confeccionar o devido laudo de lesões corporais e o Policial procurou atendimento posterior ao término da ocorrência.