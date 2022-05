Homem que estava foragido desde janeiro é preso com mais de 100 kg de maconha na BR-386 em Sarandi

Um homem de 29 anos que estava foragido foi preso com cerca de 111 kg de maconha na após ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-386, em Sarandi, na Região Norte do RS, na noite deste sábado (14). De acordo com a PRF, o homem tem antecedentes por tráfico de drogas e jogos de azar e estava foragido desde janeiro, quando fugiu da prisão em Passo Fundo. Dentro do carro, a PRF encontrou tabletes de maconha escondidos no banco traseiro e no porta-malas. A ocorrência foi encaminhada à polícia judiciária e o homem foi levado à prisão. ■ Notícias no WhatsApp:

