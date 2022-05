Polícia Civil elucida crime contra taxista em Tenente Portela

Na noite de 23 de Abril a vítima recebeu uma ligação para fazer uma corrida com saída na localidade de Pedra Lisa, área indígena, e destino no KM 10, também área indígena. Na ocasião três passageiros embarcaram e iniciaram a corrida, até o acesso ao Setor Km 10, onde ocorreu o crime.

A pedido dos passageiros, o taxista Waldomiro parou num local escuro e de pouco movimento, quando os envolvidos promoveram as agressões e subtraíram o seu veículo de trabalho, uma Fiat Toro. Em razão das lesões a vítima ficou com lesões permanentes num dos olhos.

Agentes da Policia Civil, utilizando ferramentas técnicas de investigação, identificaram o portador do telefone celular utilizado para fazer a ligação à vítima, e através do cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido pela Comarca local, realizaram a apreensão do referido dispositivo móvel.