Carregamento de cigarros paraguaios é apreendido pela PRF em Seberi

Na manhã do sábado (14/5), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um Peugeot 407 que trafegava na BR 386 em Seberi. No banco traseiro e no porta-malas do carro – emplacado em Bagé/RS – foram encontrados 3.500 maços de cigarros trazidos ilegalmente do Paraguai.

O homem de 54 anos e a mulher de 59 anos que ocupavam o veículo foram presos em flagrante. Eles são moradores da Região Sul do Estado. Segundo a PRF, ambos têm antecedentes criminais por contrabando.

O casal preso foi encaminhado, juntamente com o automóvel e as mercadorias estrangeiras, para registro da ocorrência na Polícia Federal (PF) em Santo Ângelo.

