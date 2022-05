Operação conjunta prende casal e apreende arma de fogo e carros em Frederico Westphalen

Agentes da Brigada Militar (BM) e da Polícia Civil (PC) cumpriram mandados de busca e apreensão, além de mandados de prisão em Frederico Westphalen, na manhã da sexta-feira (13/5).

A ação conjunta resultou na apreensão de um revólver calibre 32, cinco balanças de precisão, três relógios da marca Rolex, uma máquina de cartão, comprovantes de depósitos bancários, dinheiro em espécie e dois automóveis.

Ao final da operação policial, um homem de 25 anos e uma mulher de 26 anos foram presos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.