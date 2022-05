Cadáver é encontrado em Palmeira das Missões

No final da tarde de quinta-feira (12) por volta de 18.00 o Corpo de Bombeiros, Polícia civil e funerária de plantão foram acionados para a retirada de um cadáver do sexo feminino que foi encontrado em baixo da ponte do (capenga) que liga os bairros vila Jardim e mutirão o corpo estava dentro da água.

O corpo encontrado era do sexo feminino de cor morena com idade aproximada entre 50 e 60 anos. Na manhã desta sexta-feira a partir das 07.00 será feito o exame de necropsia no DML de Palmeira das Missões.

Até a publicação desta matéria o corpo não havia sido identificado.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone/ celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.